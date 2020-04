David Gilmour ha suonato due canzoni di Leonard Cohen in streaming, il video

Prima che il coronavirus cambiasse i piani di tutti, David Gilmour e la moglie Polly Samson dovevano partire per un piccolo tour di presentazione di A Theater For Dreamers, il romanzo della Samson ambientato nell’isola greca di Hydra nel 1960, quando sul posto c’erano poeti, pittori, scrittori e musicisti, tra cui un giovane di nome Leonard Cohen.

Il tour prevedeva tre serate di “letture, film e musica dal vivo”, tra cui il debutto di una nuova canzone del chitarrista dei Pink Floyd intitolata Yes, I Have Ghosts e ispirata a uno dei personaggi del libro. La pandemia ha bloccato l’evento, ma Gilmour e famiglia hanno deciso di rimediare con una diretta social direttamente da casa. Seduti attorno a due tavoli apparecchiati con tovaglie a quadri, candele nelle bottiglie e tazze di the, Gilmour, Polly Samson e i figli hanno letto alcuni passaggi del libro, risposto alle domande del pubblico e cantato due canzoni di Leonard Cohen: Bird On The Wire (al minuto 7:46) e So Long, Marianne (a 30:08).