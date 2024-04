David Gilmour ha annunciato il nuovo album di inediti: copertina, tracklist, data di uscita

David Gilmour ha annunciato il suo primo album di inediti da nove anni a questa parte. Si intitola Luck and Strange e uscirà il 6 settembre.

Registrato nell’arco di cinque mesi tra Brighton e Londra, è prodotto con Charlie Andrew (Alt-J). «Abbiamo invitato Charlie a casa», dice Gilmour in un comunicato, «e gli abbiamo fatto ascoltare alcuni demo. Ha cominciato a dire cose del tipo “perché ci deve essere per forza un assolo di chitarra?” o “ma vanno tutti in dissolvenza? Non possono semplicemente finire?”. Ha una cosa meravigliosa: non conosce, né quindi ha rispetto per il mio passato. È molto diretto e non si lascia intimidire, e questa cosa mi piace parecchio. È una cosa estremamente positiva, l’ultima cosa che voglio sono avere attorno a me gente deferente».

Tra i musicisti, Guy Pratt e Tom Herbert al basso, Adam Betts, Steve Gadd e Steve DiStanislao alla batteria, Rob Gentry e Roger Eno alle tastiere. Gli arrangiamenti degli archi e dei cori sono di Will Gardner.

C’è anche la figlia del chitarrista Romany Gilmour ai cori e alla voce della cover di Between Two Points dei Montgolfier Brothers. Gli altri otto pezzi sono originali. Nella title track c’è il compianto Richard Wright in un’incisione del 2007.

I testi della moglie del chitarrista e scrittrice Polly Samson sono «scritti dal punto di vista di qualcuno in età avanzata, la mortalità è la costante», un tema, aggiunge il marito, di cui hanno molto parlato durante e dopo il lockdown. Il testo dell’ultimo pezzo, Scattered, ha contribuito il figlio Charlie Gilmour. Le sue parole hanno ispirato Anton Corbijn per la foto di copertina. Il primo singolo The Piper’s Call uscirà questo venerdì.

La copertina e la tracklist, con le bonus track tra cui la nota Yes, I Have Ghosts:

Black Cat (Gilmour)

Luck and Strange (Gilmour-Samson)

The Piper’s Call (Gilmour-Samson)

A Single Spark (Gilmour-Samson)

Vita Brevis (Gilmour)

Between Two Points (Tranmer-Quigley)

Dark and Velvet Nights (Gilmour-Samson)

Sings (Gilmour-Samson)

Scattered (D. Gilmour-Samson-C. Gilmour)

Bonus tracks:

Yes, I Have Ghosts (Gilmour-Samson)

Luck and Strange (Original Barn Jam) (Gilmour-Samson)

A Single Spark (Orchestral) (Gilmour-Samson)

Scattered (Orchestral) (D. Gilmour-Samson-C. Gilmour)