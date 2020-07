David Gilmour, ascolta il nuovo singolo ‘Yes, I Have Ghosts’

A cinque anni dall’ultimo disco solista Rattle That Lock, David Gilmour torna con Yes, I Have Ghosts, un inedito scritto per l’audiolibro di A Theatre for Dreamers, il romanzo scritto dalla moglie Polly Samson. La nuova canzone del chitarrista dei Pink Floyd uscirà ufficialmente domani, il 3 luglio, ma è stata condivisa in rete da un utente SoundCloud.

Yes, I Have Ghosts è un valzer per chitarra acustica, violino e voci – oltre a quella di Gilmour c’è anche la voce della figlia Romany, che ha collaborato al pezzo con il polistrumentista John McCusker –, che ricorda un po’ le atmosfere della musica di Leonard Cohen. Il cantautore canadese è stato il filo conduttore delle dirette streaming casalinghe che la famiglia Gilmour ha fatto per promuovere il libro nonostante il lockdown: Cohen è uno dei personaggi del romanzo, e durante uno degli eventi in streaming il chitarrista ha suonato Bird On the Wire e So Long, Marianne.