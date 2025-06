David Byrne: nuova musica e due date in Italia

Buone nuove dal fronte David Byrne. Dopo essere apparso nel weekend al fianco di Olivia Rodrigo al Governors Ball di New York per una versione live di Burning Down The House, successo dei suoi Talking Heads, ecco l’annuncio e la pubblicazione di nuova musica inedita.

Who Is the Sky?, il suo nuovo album, vedrà la luce il prossimo 5 settembre. Sarà composto da 12 brani arrangiati da membri dell’orchestra da camera Ghost Train Orchestra e sarà un progetto che continuerà il racconto sui «temi ottimisti» esplorati dal precedente American Utopia, la cui trasposizione a Broadway si è aggiudicata un Tony Award.

L’album – prodotto da Kid Harpoon – vede la partecipazione di Hayley Williams e Tom Skinner dei Paramore, ed è stato presentato dal singolo Everybody Laughs, in cui anche St. Vincent è accreditata tra i musicisti coinvolti. Sul brano Byrne ha dichiarato: «Qualcuno mi ha detto: “Davis, usi molto spesso la parola “everybody”. E penso di farlo per dare un punto di vista antropologico della vita a New York per come la conosciamo».

Byrne ha anche annunciato un tour in cui, con 13 tra musicisti e ballerini, si esibirà prima in Nord America e, a partire da marzo 2026, in Europa. In Italia passerà il 21 e 22 febbraio per due date al Teatro degli Arcimboldi di Milano.

Il video di Everybody Laughs: