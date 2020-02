David Bowie, un album dal vivo del 1974 per il Record Store Day

Due album dal vivo, una session acustica e un EP. Sono le prossime pubblicazioni di David Bowie previste per il 2020. Per il Record Store Day, che cadrà il prossimo 18 aprile, uscirà I’m Only Dancing (The Soul Tour 74), album live con registrazioni da concerti tenuti a Detroit e Nashville del 1974. Sarà disponibile su 2 CD e 2 LP (a fine news la tracklist).

Nello stesso giorno uscirà anche ChangesNowBowie, session acustica di nove pezzi registrata nel 1996 a New York durante le prove per il concerto al Madison Square Garden per il 50esimo compleanno dell’artista. Nel corso del 2020 è prevista anche l’uscita dell’EP Is It Any Wonder?.