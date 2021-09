29 Settembre 2021 09:58

David Bowie, sta per uscire l’album perduto ‘Toy’

La pubblicazione del disco nel 2001 fu cancellata per disaccordi con l’etichetta. Uscirà in novembre nel box set ‘Brillant Adventure’ e in gennaio in versione 3 CD. Contiene vecchie canzoni ri-registrate. Ecco ‘You've Got A Habit Of Leaving’