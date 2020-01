David Bowie, in arrivo la biografia a fumetti

In occasione del quarto anniversario della scomparsa di David Bowie, Panini Comics pubblicherà in Italia Bowie – Stardust, Raygubs & Moonage Daydreams, la biografia a fumetti dedicata alla vita del Duca Bianco.

La graphic novel – sceneggiata da Steve Horton e illustrata da Michael e Laura Allred, già al lavoro su fumetti come Madman e iZombie – ripercorre i passaggi fondamentali della carriera di Bowie, dai primi anni di anonimato fino alla fama mondiale, raccontando in parallelo la leggenda dell’alter ego Ziggy Stardust.

Il volume – 160 pagine in cartonato cucito, con confezione dedicata – sarà disponibile in libreria, fumetteria e negli store online a partire dal 10 gennaio.