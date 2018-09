David Bowie, ecco la nuova versione di “Beat Of Your Drum”

È stata pubblicata “Beat Of Your Drum 2018”, release postuma firmata David Bowie.

Il brano, nuova versione del singolo omonimo del 1987, è contenuto in un picture disc dove troviamo anche la nuova versione di “Zeroes”.

Potete ascoltarlo qui:

Le due canzoni fanno parte della versione rimasterizzata di Never Let Me Down, che sarà inclusa nel box set Loving The Alien (di cui vi abbiamo parlato qui).

«Questa versione vi porterà in un mondo decisamente più dark» ha dichiarato il produttore del brano, Mario McNulty.

Loving The Alien sarà disponibile dal 12 ottobre.