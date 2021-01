David Bowie canta Lennon e Bob Dylan nelle due tracce uscite oggi

In quello che sarebbe stato il 74esimo compleanno di David Bowie sono uscite sulle piattaforme digitali due nuove cover del Duca Bianco.

La prima è Mother, brano di John Lennon pubblicato nel 1970. Il brano era stato registrato nel 1998 col produttore Tony Visconti. L’altra è Tryin’ to Get to Heaven di Bob Dylan, tratta dall’album Time Out of Mind del 1997. Anche questa è stata registrata nel 1998, mentre lavorava al disco LiveAndWell.com

I brani sono usciti insieme, anche in fisico, come singolo in edizione limitata di cui sono state stampate 8147 copie. Tutte le info sul sito di Rhino Records.

Qui invece potete ascoltare i brani: