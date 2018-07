David Bowie: ascolta la nuova versione di “Zeroes”

Uscirà il 21 ottobre Loving the Alien (1983-1988), nuovo box set dedicato alle produzioni anni ’80 di David Bowie. All’interno tre album in studio – Let’s Dance (1983), Tonight (1984) e Never Let Me Down (1987) –, una coppia di dischi stampati per la prima volta in vinile – Serious Moonlight (Live ’83) e Glass Spider (Live Montreal ’87) – e una nuova compilation chiamata Dance, con 12 tracce dell’epoca remixate in chiave contemporanea.

Nell’attesa, da oggi possiamo ascoltare la nuova versione di Zeroes, traccia del 1987:

Il brano verrà anche pubblicato come 7” picture disc il 7 settembre.