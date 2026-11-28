Il chitarrista dei Killers Dave Keuning ha rivelato di essere stato ricoverato di recente in ospedale dopo aver avuto un «grave ictus». In un post su Instagram giovedì, Keuning ha condiviso una foto con la figlia Odette, di tre mesi, e ha raccontato di essere «vivo e in salute» dopo l’emergenza medica.

«Due settimane fa ho avuto un ictus grave e, grazie alla prontezza di mia moglie, sono andato dritto in ospedale e in sala operatoria», ha scritto Keuning. «La prima ora dopo un ictus è fondamentale per arrivare in ospedale. Avevo un coagulo di sangue nel cervello che interrompeva l’afflusso di sangue a tutta la metà destra del cervello. Quando sono arrivato in ospedale ero cieco da un occhio e avevo perso la funzionalità del lato sinistro, ma ancora non mi rendevo conto di avere un ictus. I medici dicevano che avevo il 40% di probabilità di sopravvivere e che poi avrei avuto delle conseguenze, ma per qualche miracolo sto bene».

Ha poi proseguito: «E sì, riesco a suonare la chitarra bene come prima. È stata la prima cosa che ho controllato quando mi sono svegliato dall’operazione. Mi sento estremamente fortunato a essere vivo e in salute, e a poter usare le mani e i piedi e parlare come prima. Sono grato a mia moglie, a mio figlio, a mia figlia e a tutti i miei compagni di band, con cui mi sento più legato che mai».

Keuning ha fondato i Killers con Brandon Flowers nel 2001. Nel 2017 aveva lasciato i tour per passare più tempo con la famiglia, adducendo l’esaurimento, ma è tornato nel 2021 per contribuire alla registrazione dell’album della band Pressure Machine. Quell’anno disse a Rolling Stone di aver accettato di rientrare nel gruppo dopo che i suoi compagni lo avevano contattato.

«Stavano lavorando a un disco perché avevano tutto questo tempo a disposizione e mi hanno chiesto se volessi farne parte», ha detto. «Ho detto: “Ci provo”. Non è stato semplicissimo riunirci tutti e quattro in una stanza a causa della pandemia. Ma mi sono rimesso a parlare e a registrare con loro. […] Siamo riusciti a registrare, e questo ci ha fatto tornare a parlare. Le cose sono un po’ più rilassate. Forse solo perché non c’era molto da fare o su cui litigare».

Flowers ha presentato di recente un nuovo album solista, Thrasher. Poco tempo fa ha anche anticipato a Rolling Stone il nuovo album dei Killers, dicendo: «Finora, bene. È un po’ troppo presto per dire molto, ma abbiamo avuto momenti davvero belli e qualche buona svolta. L’obiettivo è che ciascuno si prenda un po’ di responsabilità e si sporchi le mani. È la prima volta con tutti e quattro dai tempi di Battle Born». Sulla data di uscita prevista ha aggiunto: «Se esce nel ’27, è proprio all’ultimo, ma direi che è più probabile l’inizio del ’28».

Da Rolling Stone US