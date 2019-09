Dave Grohl si commuove per una cover dei Nirvana

Domenica sera i Foo Fighters si sono esibiti in Brasile, a Rock in Rio. La band di apertura erano i Weezer: prima di lasciare il palco, il gruppo di Rivers Cuomo ha suonato una cover di un classico dei Nirvana, Lithium: “Adesso suoneremo una canzone del vecchio gruppo di Dave”, ha detto il frontman, “così sarete pronti per la portata principale”.

Quando i Foo Fighters sono saliti sul palco, Grohl ha ricambiato il favore dedicando Big Me al gruppo d’apertura. “Questa è per i Weezer”, ha spiegato. “Ero nel backstage e ho sentito che hanno suonato Lithium. Devo essere onesto… ho pianto. Sul serio! Mi manca suonare quel pezzo, e sono felice che loro l’abbiano fatto. Sono molto gentili”. Nel corso del set, poi, Grohl ha annunciato che la band tornerà presto al lavoro per scrivere il seguito di Concrete and Gold: “Settimana prossima torniamo a casa per registrare il nuovo album dei Foo Fighters”. Potete vedere la cover di Lithium in cima all’articolo.