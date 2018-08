Dave Grohl racconta di quando ha suonato i Led Zeppelin con Prince

Dave Grohl e Prince si sono incontrati per la prima volta nel 2011, nel backstage di uno dei concerti al Forum di Los Angeles, California, dove Prince suonava uno degli show della sua residency. «Io e altri 20 amici abbiamo affittato un bus e siamo andati al Forum, e quando siamo arrivati eravamo tutti già sbronzi», ha detto intervistato nel programma di Jimmy Kimmel.

Prince voleva che Grohl salisse sul palco con lui, ma il frontman dei Foo Fighters era troppo sbronzo per suonare. «Ci siamo incontrati più tardi, e gli ho detto: “Quando vuoi farti una suonata?”», ha detto. «Mi ha risposto: “Facciamo venerdì? Ti chiamo io”. E ho detto Ok. A questo punto mi sono messo a fissare il telefono, Prince mi stava per chiamare! Ovviamente non l’ha mai fatto. Poi qualcuno mi ha detto di andare al soundcheck, e la stanza era vuota, c’era solo Prince».

Grohl si è messo alla batteria e hanno suonato Whole Lotta Love dei Led Zeppelin. «Lo giuro, è stata una delle esperienze più incredibili della mia vita, e non c’era nessun altro!», ha detto a Kimmel. «Solo io ho la registrazione. Ti faccio un cd».