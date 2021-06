Dave Grohl: «I Nirvana hanno registrato nuova musica»

Dave Grohl ha dichiarato che i Nirvana hanno registrato una nuova musica “davvero cool”, ma che è poco probabile che la sentiremo mai. In una nuova intervista con Howard Stern, Grohl ha rivelato che lui e Krist Novoselic e Pat Smear, si incontrano ogni tanto per fare jam session che qualche volta fanno nascere nuovi brani.

«Krist Novoselic è un pilota, guida il suo aereo… vive nel nord-ovest del Pacifico e ogni volta che viene a Los Angeles, sai, ci piace sempre vederci e andare a cena. L’ultima volta che è stato qui ho preparato la cena per noi e siamo stati insieme. Pat è sempre in giro e noi tre, sai, ci piace semplicemente, ci piace stare insieme. Ci piace vederci e se ci sono strumenti in giro o uno studio disponibile, ci riuniamo e facciamo una specie di jam», ha dichiarato Grohl.



«Non ci piace fare vecchie setlist dei Nirvana, ma ci piace scherzare e a volte, mentre scherziamo, le canzoni vengono fuori. Se se siamo in uno studio, le registriamo. Quindi abbiamo registrato alcune cose che sono davvero belle. Ma non ne abbiamo mai fatto nulla… è più come se fossimo amici che suonano in giro, non sembra proprio una reunion ufficiale».



«Non abbiamo un cantante», ha continuato. «Quindi, è come se registrassimo questi strumentali e ci divertissimo. È molto casuale. Non c’è pressione su di noi per fare qualcosa che il mondo dovrà ascoltare. È più che altro per divertirci. Quando noi tre ci riuniamo in una stanza e cominciamo a suonare, suona come una volta. Quando siamo nella stessa stanza quel rumore lo facciamo ancora».