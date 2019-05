Dave Grohl ha suonato due cover dei Thin Lizzy e dei Motörhead

Dave Grohl si è messo alla batteria per suonare Jailbreak dei Thin Lizzy e Bomber dei Motörhead durante un’apparizione a sorpresa alla quinta edizione dell’evento motociclistico Ride for Ronnie e al concerto tributo a Ronnie James Dio tenutosi ad Encino, California, domenica.

L’apparizione di Grohl a Ride for Ronnie non era stata pianificata in anticipo: il rocker non sapeva dell’evento fino a quando un fan gli si è avvicinato in un negozio di alimentari e gli ha chiesto se stesse partecipando. Grohl rispose: “Ora sì”. Nonostante l’assenza di prove o di preavviso, Grohl non ha perso una battuta delle due canzoni, accompagnato da una band che comprendeva anche Ricky Warwick, Robbie Crane e Keith Nelson dei Buckcherry.

“Sono qui in questa bellissima giornata a Encino perché tutti amano Ronnie James Dio”, ha detto Grohl all’evento. “Era il mio vicino di casa; vivevamo vicini. Chiedo a tutti di venire fuori e sostenere la causa, perché è una bella giornata con un gruppo di persone bellissime e speriamo di vedervi l’anno prossimo”.

Ride for Ronnie è nato nel 2015 per sensibilizzare e raccogliere denaro per il Ronnie James Dio Stand Up and Shout Cancer Fund (Dio è morto di cancro allo stomaco nel 2010) e consiste in un giro in moto e un concerto alla fine. L’anno scorso, Ride for Ronnie ha raccolto 50mila dollari per la causa.