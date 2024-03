Dave Grohl ha scritto una canzone per Josh Homme: il video

Dave Grohl ha suonato una nuova canzone che ha scritto su… Josh Homme. È successo durante uno show di beneficenza il 20 marzo. Il video è qui sotto:

Dave Grohls song for Josh Homme ‘do the sweet stuff’

La serata si chiamava Josh Homme & Friends, evento organizzato a LA in sostegno della Sweet Stuff Foundation. Tra gli ospiti anche Beck , St. Vincent e The Kills.

«Quando Josh mi ha chiesto di suonare stasera, ho detto: ‘Certamente’» dice Grohl al pubblico. «E poi ho passato un paio di giorni cercando di capire, “che cazzo suonerò?”».

«All’inizio ho pensato: farò una fottuta canzone di Doja Cat. E ho passato giorni cercando di imparare quella che dice “Bitch, I said what I said” (la canzone a cui si riferisce è Paint The Town Red).

«Ma ci sono così tanti versi in quella canzone». Continua: «Quindi ho fatto qualcosa che forse è considerato davvero, davvero poco cool», ha detto. «Ma ho scritto una canzone che è davvero genuina e seria riguardo al mio amico Josh».

«Siamo tutti qui per questa grande ragione, ma non so se saremmo tutti qui se non fosse stato per quel ragazzo. E quando quel tizio ti chiama e ti dice: ‘Ehi, sto facendo qualcosa’… ti prenderà a calci in culo se non lo fai».

Grohl ha aggiunto: «Così ho pensato, ‘Scriverò una canzone su di lui e lo metterò in imbarazzo davanti a tutti i suoi amici’… cantando davvero quanto ti amo. E non l’ho mai nemmeno detto ad alta voce».

Nella prima strofa Grohl canta: «Qualunque cosa ti serva, ho tutto per te, amico». Da sciogliere anche il cuore più duro. Al termine dello spettacolo Homme è salito sul palco per abbracciare Grohl.