Dave Grohl ha grigliato 120 chili di carne per beneficienza

In un anno in cui le star della musica non si sono fatte desiderare dietro ai fornelli (Lana Del Rey e Bradley Cooper, per dire due nomi), anche Dave Grohl ha deciso di grigliare la sua parte. Durante i giorni di pausa dagli show del tour australiano dei Foo Fighters, l’artista ha sorpreso con una visita inaspettata i volontari dell’organizzazione benefica The Big Umbrella, che da dal 2010 fornisce pasti gratuiti ai più bisognosi della società australiana e lavora per contrastare lo spreco alimentare. La missione: realizzare una deliziosa grigliata in stile americano e sfamare 430 persone con 120 chili di carne.

Non è la prima voila che Grohl si dimostra vicino a cause sociali come questa. A questo marzo risale un’altra grigliata “straordinaria”, sia per la presenza della star che dei numeri: sedici ore dietro le braci, 500 persone sfamate di cui 450 senza fissa dimora, tutto a spese del frontman dei Foo Fighters.