Dave Grohl, è uscito il documentario ‘Play’

Il nuovo mini-documentario, scritto e diretto da Dave Grohl, si intitola Play e potete vederlo in cima all’articolo. Il film racconta la nascita e l’incisione di un unico brano di 23 minuti dove Grohl suona tutti gli strumenti. Una celebrazione delle sfide e delle conquiste di chi suona uno strumento musicale, oppure tutti.

“La prima parte è dedicata al dietro le quinte e ai pensieri di Dave sulla musica, sul suo strumento e sulle difficoltà nel completare questa performance”, si legge nel comunicato di presentazione. “La seconda, invece, è l’intera registrazione del brano di 23 minuti. Grohl ha suonato senza spartiti, senza tracce guida. Ha inciso prima la batteria, poi la chitarra, il basso e così via”.

Potete vedere Play grazie al video in cima all’articolo. Ma non finisce qui, perché visitando il sito ufficiale sarà possibile scaricare lo spartito del brano e creare una regia personalizzata, scegliendo quale strumento guardare e per quanto tempo. Il brano, invece, sarà pubblicato in vinile e in digitale il 28 settembre.