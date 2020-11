Dave Grohl e la bambina prodigio Nandi Bushell scriveranno una canzone insieme

Dopo la drum battle e ben due brani tributo, Dave Grohl e Nandi Bushell scriveranno una canzone una canzone insieme. Non solo: il batterista ha invitato la giovane musicista a partecipare al prossimo tour dei Foo Fighters.

I due si sono incontrati grazie al New York Times, che ha organizzato una videochat per farli parlare direttamente per la prima volta. Nell’intervista Grohl ha raccontato che ha scoperto Bushell grazie alla sua cover di In Bloom dei Nirvana: «C’è qualcosa di speciale nel vedere la gioia e l’energia di una bambina innamorata dello strumento. Lei è una forza della natura», ha detto.

Quando Bushell è entrata nella videochat ha accettato la proposta di scrivere un brano insieme, a patto che sia con «un tempo veloce», e anche l’invito al tour della band. «Sarà alla fine del set», ha aggiunto Dave Grohl, «altrimenti ci ruberesti la scena!». Nel frattempo, la “battaglia” tra i due continuerà: «Ho un’idea su come rispondere alla tua ultima canzone, ma non l’ho ancora registrata», ha detto Grohl. «È un grande progetto, non voglio rivelare nulla».