Dave Grohl e due membri degli Anthrax hanno pubblicato una cover dei Bad Brains

Dave Grohl e Scott Ian e Charlie Benante degl Anthrax hanno pubblicato una cover di The Regulator dei Bad Brains sotto il nome di G.B.I. Il brano è stato reso pubblico durante l’ultimo Record Store Day di questo sabato mentre ieri è stato pubblicato il video della traccia in cui si vede Grohl suonare la batteria e cantare insieme ai due membri della band metal.

La cover è nata da una coincidenza: gli Anthrax e i Foo Fighters stavano registrando in due sale differenti dello stesso studio, lo Studio 606. Incrociandosi tra i corridoi, Ian è incappato in Grohl e gli ha proposto di fare una cover dei Minor Threat o dei Bad Brains. E Grohl «ha immediatamente risposto inviando il link di The Regulator».

«Abbiamo registrato il brano in due take live», continua Ian, «e sentir la batteria e la voce di Dave con la mia chitarra è pazzesco. Siamo inoltre entrambi fan dei Bad Brains e ci siamo chiesti per tutto il tempo: cosa farebbero i Bad Brains?».

Tutti i proventi del vinile verranno donati per le cure di HR, il cantante dei Bad Brains che soffre di un raro disordine neurologico.