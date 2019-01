Dave Grohl cade dal palco dopo essersi schienato una birra

Dave Grohl è caduto di nuovo per l’ennesima volta dal palco, ma pare che stavolta non sia niente di grave.

È successo l’altra sera at The Joint presso l’Hard Rock Café di Las Vegas. L’evento faceva parte del CES 2019, la fiera tecnologica che ha attratto nel Nevada decine di migliaia di appassionati. Insomma, durante il concertino Dave ha cercato di fare un po’ troppo il figo e ne ha pagato le conseguenze, vincendo comunque la medaglia per la performance comica.

È andata così (c’è un video qui sopra a testimonianza dell’accaduto): Dave si sta cimentando in un assolo. All’improvviso, preso da una tremenda sete e da una irrefrenabile voglia di cameratismo, salta giù dal palco e chiede la birra a un tizio che stava lì sotto fra il pubblico. Lo spettatore ovviamente gliela passa e Dave, già bello alticcio, appoggia la lattina su uno speaker lì di fianco, quasi ad altezza bocca.

A questo punto, la magia. Pensando di poter riuscire nell’impresa letteralmente impossibile di bere da una lattina senza usare le mani—voglio dire, come fai? La acchiappi col morso di una tartaruga alligatore e poi la rovesci in bocca, che oltretutto è chiusa perché la stai mordendo?—finisce ovviamente per rovesciare la birra sullo speaker. A quel punto, per recuperare un po’ di coolness dopo una scena abbastanza ridicola, Dave si schiena tutta la birra rimanente e poi risalta sul palco. Il salto però è troppo corto e l’ex batterista dei Nirvana finisce giù dal palco tipo dirigibile Hindenburg.

Come dicevamo, pare non si sia fatto niente dopo la caduta. Almeno, non tanto quanto quella volta in Svezia dov’era caduto dal palco e poi era stato costretto a continuare il tour seduto sopra un trono di chitarre. In ogni caso, anche i ragazzi l’hanno messa sul ridere taggando sul post di Instagram anche l’azienda che produce lo speaker, ormai inutilizzabile perché inzaccherato di doppio malto.