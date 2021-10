Dave Gahan pubblicherà un album di cover con i Soulsavers

A sei anni di distanza dalla loro ultima collaborazione, Dave Gahan e i Soulsavers hanno annunciato l’uscita di un nuovo album insieme. Si tratta di Imposter, una raccolta di 12 cover scelte per «accompagnare gli ascoltatori in un viaggio musicale che attraversa generi e momenti diversi».

I brani in scaletta – scritti da Neil Young, Bob Dylan, PJ Harvey, Charlie Chaplin, Cat Power, Mark Lanegan e molti altri – hanno tutti un significato particolare per Gahan. «Quando ascolto le voci e le canzoni delle altre persone, e più precisamente il mondo in cui le cantano e interpretano le parole, mi sento a casa», dice. «Mi ci identifico. Mi dà conforto più di qualsiasi altra cosa. Non c’è un solo artista all’interno del disco che non mi abbia fatto commuovere».

«So che abbiamo fatto qualcosa di speciale», continua il frontman dei Depeche Mode. «Spero che le altre persone percepiscano tutto questo e che ciò le faccia trasportare in una sorta di viaggio, specialmente tutti quelli che amano la musica da anni».

A differenza degli altri due album collaborativi registrati in passato, Imposter non è stato realizzato a distanza, ma dal vivo in studio (gli Shangri-La Recording Studio a Malibo) con una band di 10 elementi. «È la prima volta che ci siamo ritrovati tutti in un posto, è stata anche una fortuna. Arrivare a Shangri-La ogni giorno è stato magico».

Il primo estratto sarà Metal Heart, un brano che Cat Power ha scritto nel 1998, e uscirà venerdì 8 ottobre. Ecco copertina e tracklist ufficiale:

Imposter

1. The Dark End of the Street

2. Strange Religion

3. Lilac Wine

4. I Held My Baby Last Night

5. A Man Needs a Maid

6. Metal Heart

7. Shut Me Down

8. Where My Love Lies Asleep

9. Smile

10. The Desperate Kingdom of Love

11. Not Dark Yet

12. Always On My Mind