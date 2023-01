Dave Gahan dei Depeche Mode ha pubblicato una cover in chiave industrial dei Raveonettes

Dave Gahan dei Depeche Mode, e Kurt Uenala, stretto collaboratore della band, hanno firmato una cover di Chains, brano dei Raveonettes.

La canzone, contenuta nell’EP d’esordio del duo danese, Whip It On, del 2002, è stata rivista da Gahan e Uenala in chiave elettronico-industrial, una veste che conferisce al brano tutto un altro livello di ansia rispetto alla versione originale. La cover sarà presente nel prossimo mini album dei Raveonettes, Rip It Off, nel quale la band ha chiamato una serie di artisti a rivisitare i brani del loro primo EP.

Su Facebook, Sune Rose Wagner dei Raveonettes ha scritto: «Le persone spesso misurano il successo in termine di vendite o di posizionamento in classifica, ma per il successo è sognare in grande, credere in se stessi e in ciò che si fa. Avere Dave Gahan a reinterpretare una nostra canzone per me è un successo!». Ha infine aggiunto: «È un onore e dimostra che sognare ad occhi aperti da bambino è qualcosa di buono e creativo anche se questo farà si che ti chiameranno introverso o ti diagnosticheranno il disturbo da deficit di attenzione; fanculo a tutto ciò! Sognate in grande!».