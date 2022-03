Data e cast di ‘Musica per la pace’, evento organizzato da La Rappresentante di Lista

Lo avevano annunciato qualche settimana fa con un tweet: «Un concertone per raccogliere fondi per i profughi e la popolazione colpita. Noi ci saremmo. Chi vorreste su quel palco? Colleghe, amici, musiciste, cantanti, facciamo qualcosa!».

A distanza di pochi giorni l’evento prende forma. La Rappresentante di Lista ha infatti condiviso i dettagli di quello che sarà un vero e proprio live benefico, come spiegano loro stessi:



«Il 27 febbraio a pochi giorni dalla notizia della guerra in Ucraina abbiamo lanciato l’idea di un palco condiviso, un segnale necessario a nostro avviso per rispondere all’escalation di violenze che stiamo osservando ormai da settimane. L’intento era quello non solo di raccogliere fondi da destinare a una ong come Save the Children, impegnata in prima linea nei territori colpiti dalla guerra, ma di radunare artiste, musicisti, cantanti, giornalisti, attori e pubblico attorno a un ideale comune, quello di un mondo in cui i conflitti vengano risolti senza l’uso delle armi. La macchina organizzativa che si è mossa è stata pazzesca. Non possiamo ringraziarli tutti, ma il nostro abbraccio racchiude tantissime persone grazie alle quali possiamo invitarvi a partecipare il 5 aprile alla manifestazione che si terrà a Bologna in piazza Maggiore.

Tutti possono contribuire donando 2 euro con un sms al 45533 dal proprio cellulare e 5 o 10 euro chiamando lo stesso numero da rete fissa. Si può inoltre dare il proprio contributo attraverso il sito internet www.savethechildren.it/ucraina».



Tra gli artisti che si esibiranno Brunori Sas, Diodato, Elisa, Morandi, Elodie, Gaia, Fask e molti altri che saranno annunciati in questi giorni. Questa la prima locandina:



L’appuntamento è per il 5 aprile a Bologna.