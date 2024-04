‘Dark Matter’ dei Pearl Jam in anteprima al cinema: ecco dove ascoltarlo in Italia

I Pearl Jam al cinema. Non con un documentario come Twenty, ma per un’esperienza di ascolto del nuovo album.

Dark Matter uscirà il 19 aprile. Tre giorni prima, il 16, sarà possibile ascoltarlo con l’impianto di amplificazione dei cinema. L’evento Dark Matter in the Dark avverrà in tutto il mondo.

Ora sono stati annunciati i cinema italiani che ospiteranno l’evento: si tratta delle sale del circuito UCI (l’elenco a questo link). Si sentirà il disco due volte: la prima al buio con la sola musica in riproduzione, la seconda con i visuals sullo schermo.

Sono usciti per ora due pezzi tratti da Dark Matter: la title track e Running.