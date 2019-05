Daniele Stefani torna con Paolo Ruffini

Ne sono passati di anni da Un giorno d’amore, inno dei teenager cresciuti a pane e MTV. Ora, dopo molti altre canzoni e album, Daniele Stefani torna con un nuovo singolo, La Fiducia, in coppia con Paolo Ruffini. Potete ascoltarlo qui sopra.

«Questo brano ha un valore speciale per me. Ha riaperto all’improvviso un flusso creativo di parole e musica, in un momento molto difficile della mia vita. Un brano che nasce dall’istinto, senza filtri e “ragionamenti”, e che spero possa arrivare a chi lo ascolterà con la stessa urgenza con cui è arrivato a me nell’ispirazione. Un brano che incoraggia a fidarsi, in un momento storico in cui sembra essere sempre più difficile farlo».

Nel video anche l’atleta paralimpica Giusy Versace: «“Fiducia” è un termine che mi veste perfettamente. Credo che la fiducia, nella vita ed in se stessi, vada alimentata a tutti i livelli e la musica è un grande strumento per diffondere messaggi belli e stimolanti come questo, per ricordare a tutti che nella vita “difficile non vuol dire impossibile”. Il talento e la sensibilità dell’amico Daniele sono noti a tanti e quando mi ha chiesto di prendere parte a questo progetto, non ho esitato un momento, perché io, oltre ad avere fiducia nella vita, ho fiducia in lui e lo accompagnerò con orgoglio in questa sua nuova avventura discografica».

Il brano anticipa il nuovo disco del cantautore, in uscita il 7 giugno ma già disponibile per il pre-order.