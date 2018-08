Damon Albarn: «Sto lavorando a un nuovo album dei Gorillaz»

È un periodo di grande creatività per Damon Albarn che, dopo aver pubblicato due album targati Gorillaz in appena due anni (Humanz e The Now Now), ha annunciato di aver già pronti i brani per un nuovo lavoro della band animata.

«Ho già un altro album dei Gorillaz pronto – ha rivelato Albarn all’emittente australiana Radio FM4 – tuttavia credo non mi verrà concessa nemmeno l’idea di registrarlo o farlo uscire quest’anno. In ottobre, dopo che avrò suonato in America, ripartirò con il progetto The Good, The Bad & The Queen… forse inizierò a lavorarci in quel momento, non lo so ancora, ma se avrò il tempo e se qualcuno lo vorrà quello sarà il momento adatto».

Trovate l’intervista completa di Damon Albarn a Radio FM4 qui sotto: