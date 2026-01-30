Damon Albarn sta scrivendo la colonna sonora di ‘Artificial’ di Luca Guadagnino

Damon Albarn sta lavorando alla colonna sonora di Artificial, il prossimo film di Luca Guadagnino incentrato sulla figura di Sam Altman. L’amministratore delegato di OpenAI è interpretato da Andrew Garfield. Nel cast anche Monica Barbaro, la Joan Baez di A Complete Unknown, e Yura Borisov di Anora. La sceneggiatura è di Simon Rich. Il film è descritto come un “comedic drama” ambientato nel mondo dell’intelligenza artificiale.

«Sto lavorando alla colonna sonora del film», ha detto Albarn al mensile Uncut a proposito del suo impegno in Artificial. «Canto qualche canzone, sto scrivendo musica elettronica e musica orchestrale di accompagnamento».

Albarn ha anche spiegato che scrive musica ovunque si trovi. «Non ho un telefonino, ma ho un iPad con GarageBand. Mentre gli altri scollano, me sto lì a mettere dei doppi piatti su una canzone. Che cosa rimane al tizio a fianco a me che ha passato tutto il tempo a risolvere un sudoku? Io dopo un’ora ho un pezzo».

Nella stessa intervista rilasciata a proposito di The Mountain dei Gorillaz, che uscirà il 27 febbraio, Albarn spiega che che all’origine dell’influenza della musica indiana che emerge dal disco c’è un fatto drammatico. La madre della moglie di Jamie Hewlett ha avuto un incidente in India. «Jamie è andato laggiù per organizzare il rientro in Francia, dove è poi morta. Ma a dispetto di questa esperienza drammatica, Jamie ha trovato l’India magica e quando ha detto che sarebbe tornato, gli ho detto: vengo con te».

L’esperienza in India ha rinsaldato il rapporto fra i due. Albarn ha anche disperso nel Gange, a Varanasi, le ceneri del padre morto nell’estate del 2024. «Era affascinato dall’India e dalla sua cultura. Quand’ero piccolo mi faceva ascoltare tutto il tempo musica indiana. Nelle ultime settimane di vita gli facevamo sentire dei raga del mattino e sembrava miracolosamente uscire dal coma, tornando lucido per mezz’ora».

Keith Albarn, il padre di Damon, è tra le persone che hanno contribuito a mettere in piedi la mostra dove si sono incontrati John Lennon e Yoko Ono. «È parte della nostra mitologia famigliare», spiega Damon. «Una volta ho incontrato Julian Lennon al Chinawhite, abbiamo parlato a lungo, solo lui ed io in una stanza buia. Gli ho raccontato quella storia. Mi ha guardato e ha detto: “Mmm, grazie”». Julian è infatti il figlio del primo matrimonio di Lennon, con Cynthia Powell, la donna che il Beatle ha lasciato per Yoko Ono.

I Gorillaz si esibiranno in Italia il 25 giugno a Trieste in Piazza Unità d’Italia e il 27 giugno alla Prima Estate a Lido di Camaiore, Lucca. Albarn spiega che gli ospiti che porteranno saranno diversi di data in data, in base alla loro disponibilità. «Mi piace l’idea di rifare un disco dalla prima all’ultima canzone, ma amo anche cambiare la scaletta sera dopo sera».