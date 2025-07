Damon Albarn felice di ammettere la sconfitta: «Hanno vinto gli Oasis»

Damon Albarn ha ufficialmente riconosciuto la vittoria degli Oasis nella storica rivalità del Britpop, dichiarando che la band dei fratelli Gallagher ha avuto la meglio sui Blur. «Diciamocelo, era evidente fin dall’inizio», ha affermato in un’intervista al The Sun. «Possiamo dire senza problemi che gli Oasis hanno vinto tutto: la battaglia, la guerra, l’intera campagna militare».

Negli anni ’90, i Blur avevano avuto la meglio nella “Battaglia del Britpop” quando Albarn decise di far uscire Country House lo stesso giorno di Roll With It degli Oasis. Il brano dei Blur conquistò il primo posto in classifica, un successo simbolico che sembrava assegnare loro la vittoria. Tuttavia, oggi la situazione appare ben diversa, con il ritorno trionfale degli Oasis che stanno riempiendo gli stadi con il tour “Live ’25”. Albarn ammette di non avere problemi a cedere lo scettro: «Sono loro i vincitori, arrivano primi. Con quello che stanno facendo, non posso che accettare serenamente la sconfitta. Questa è la loro estate, e che Dio li benedica. Spero che tutti si divertano, io sarò altrove».

Pur avendo in passato definito la reunion degli Oasis come “una cosa positiva”, Albarn ha ribadito che non parteciperà a nessuna delle date. Riferendosi all’imponente numero di concerti in programma, ben più numerosi rispetto a quelli delle reunion dei Blur (nel 2009 e nel 2022 con The Ballad of Darren), ha osservato: «Non ce la farei a fare così tanti show. È un’emozione forte da ripetere ogni sera. Sono coraggiosi, e spero ne valga la pena. I soldi non sono tutto».

Con il capitolo Blur ormai alle spalle, Albarn si sta dedicando ad Africa Express, in particolare al nuovo progetto Africa Express Presents… Bahidorá (qui vi raccontiamo la loro data italiana). Gli Oasis, invece, sono nel pieno del loro attesissimo ritorno, con cinque serate consecutive nella loro Manchester, prima di sbarcare in Nord America ad agosto.