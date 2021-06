Damon Albarn, ecco il nuovo singolo ‘The Nearer the Fountain, More Pure the Stream Flows’

Il 12 novembre Damon Albarn pubblicherà l’album The Nearer the Fountain, More Pure the Stream Flows. È il suo secondo disco solista dopo Everyday Robots del 2014. È già possibile ascoltare la title track che prende il titolo da un passaggio della poesia di John Clare Love and Memory.

In principio The Nearer the Fountain, More Pure the Stream Flows era un ciclo di canzoni ispirato ai paesaggi islandesi. Negli ultimi 25 anni Albarn ha infatti spesso frequentato l’isola. Come tale, l’opera era stata presentata un anno fa (vedi sotto). Durante il lockdown il musicista ha espanso il concept e portando a 11 il numero delle tracce che girano attorno ai temi della fragilità, della perdita, della nascita e della rinascita.

«Ho attraversato un periodo buio mentre scrivevo il disco, però mi ha portato a credere che può ancora esistere una sorgente pura», ha detto Albarn che porterà il disco in tour accompagnato da una band e da una sezione d’archi.

Ecco la tracklist:

The Nearer The Fountain, More Pure The Stream Flows

The Cormorant

Royal Morning Blue

Combustion

Daft Wader

Darkness To Light

Esja

The Tower Of Montevideo

Giraffe Trumpet Sea

Polaris

Particles