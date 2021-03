Damon Albarn, Beck, St. Vincent e altri rifanno le canzoni di ‘McCartney III’

McCartney III è l’album del lockdown di Paul McCartney, anzi come dice lui l’album del rockdown. Uscito nel dicembre 2020, è interamente scritto e suonato dal Beatle (lo abbiamo recensito qui). Il 16 aprile ne uscirà una versione digitale reimmaginata da un cast di musicisti che ne rifanno o remixano le canzoni o vi partecipano come featuring.

Il progetto è curato da McCartney che ha affidato i pezzi a Damon Albarn, Beck, St. Vincent, Phoebe Bridgers, Robert Del Naja dei Massive Attack, Josh Homme, Khruangbin, Blood Orange, Anderson .Paak, Ed O’Brien dei Radiohead e altri. Il primo singolo è già uscito: si tratta di The Kiss of Venus rifatto da Dominic Fike.

Le versioni fisiche usciranno in estate con la bonus track Long Tailed winter Bird (Idris Elba Remix). Ecco tracklist e copertina.

1. Find My Way (feat. Beck)

2. The Kiss of Venus (Dominic Fike)

3. Pretty Boys (feat. Khruangbin)

4. Women And Wives (St. Vincent Remix)

5. Deep Down (Blood Orange Remix)

6. Seize The Day (feat. Phoebe Bridgers)

7. Slidin’ (EOB Remix)

8. Long Tailed Winter Bird (Damon Albarn Remix)

9. Lavatory Lil (Josh Homme)

10. When Winter Comes (Anderson .Paak Remix)

11. Deep Deep Feeling (3D RDN Remix)