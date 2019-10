Damon Albarn annuncia un nuovo progetto e un tour europeo

Damon Albarn ha annunciato la nascita di un nuovo progetto parallelo – l’ennesimo dopo Gorillaz, The Good, The Bad & The Queen e Africa Express – ispirato ai paesaggi islandesi. L’operazione si intitola “The nearer the fountain, more pure the stream flows” (un riferimento alla poesia Love and Memory di John Clare) e sarà un mix tra musica e immagini, tutte girate da alcuni registi dell’isola.

Per il momento non si sa molto altro, se non che Albarn porterà lo spettacolo in tour il prossimo anno. Sul palco, oltre ad Albarn ci sarà una piccola orchestra. La prima data sarà il 17 maggio a Bruxelles, poi Budapest, Eindhoven, Parigi, Lione, Londra, Nantes, Lussemburgo e Dublino. Per il momento, purtroppo, nessuna data in Italia.