Damiano dei Måneskin sarà il protagonista del nuovo video di Anitta

A sorpresa ecco la coppia che non ti aspetti: la popstar brasiliana più seguita (vi ricordate?) e la rockstar italiana più amata nel mondo. Stiamo parlando di Anitta e Damiamo David dei Måneskin che hanno annunciato una loro collaborazione per il nuovo singolo. Ma non sarà un featuring: Damiano sarà infatti “solamente” il protagonista del videoclip del brano.

Mil Veces, così il nome del pezzo, arriverà giovedì 19 ottobre e vedendo la serie di scatti pubblicati da Anitta avrà un video abbastanza caldo. «Ora sai perché registrerei questo video mille volte», ha commentato l’artista brasiliana. La risposta di Damiano arriva invece come commento al post di Anitta: «La mia ragazza per un giorno».