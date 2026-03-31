Dai Fcukers a La Niña: annunciati i primi nomi di Poplar Utopia

Due giorni di gran musica al museo. È questo, detto in modo semplice, il progetto dietro Poplar Utopia, lo spin off del festival trentino che quest’anno si terrà il 30 e 31 maggio al MART, il Museo di arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto.

Poplar Utopia, che anticipa di qualche mese il vero e proprio Poplar, ha annunciato i primi nomi della sua line-up. In esclusiva italiana ci saranno i Fcukers, duo newyorkese al debutto nel nostro paese, così come sarà per i canadesi Angine De Poitrine. E ancora il ritorno di Model/Actriz e Acid Arab e – per l’Italia – la presenza di due progetti importanti come La Niña e Tutti Fenomeni. Il resto della line up verrà annunciato nei prossimi giorni.

Il festival – che si terrà negli spazi interni e esterni del museo, dalla piazza alla cupola – si pone l’obiettivo di mettere in relazione musica, arti visivi e performance in un unico flusso, il tutto nella cornice di un importante museo.

Nel mentre sono stati resi disponibili i Weekend Pass, abbonamenti per la due giorni al prezzo di 41,50€ che daranno l’accesso ai concerti e alle collezioni permanenti e temporanee, oltre che agli afterparty nel garage del museo. I biglietti singoli verranno messi in vendita nelle prossime settimane. Si acquistano a questo link.

Rolling Stone Italia è media partner del festival.