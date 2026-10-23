Daft Punk e LEGO hanno annunciato una collaborazione, si parte con la piramide di ‘Alive 2007’

I Daft Punk entrano ufficialmente nel mondo LEGO. Il duo francese e l’azienda danese hanno annunciato ieri una collaborazione che parte da un set dedicato al palco a piramide del leggendario tour del 2007, quello di Alive 2007, presentato con un breve film in cui i robot di Thomas Bangalter e Guy-Manuel de Homem-Christo diventano minifigure, sulle note di Voyager e Human After All.

Il set nasce da un progetto di Patrick Harboun, che durante il lockdown aveva costruito la sua versione della piramide insieme al figlio. Quel modello, circa 2mila pezzi con un cubo luminoso che ruota all’interno, aveva vinto un concorso di LEGO Ideas nel 2020 e raccolto 10mila sostenitori sulla piattaforma, e ora i designer dell’azienda ci stanno lavorando insieme a lui. Il design definitivo, il prezzo e la data d’uscita, però, non sono ancora stati comunicati. «Il palco a piramide è una delle espressioni più riconoscibili del mondo visivo dei Daft Punk», ha spiegato il direttore creativo del duo Cédric Hervet.

In realtà i robot in versione LEGO li avevamo già visti, prima con un cameo in Piece by Piece, il film d’animazione sulla vita di Pharrell Williams, e poi su Fortnite, dove erano arrivati come minifigure digitali. Questa volta però il mattoncino è vero, e la storia non dovrebbe finire qui, visto che LEGO ha già annunciato altri eventi e contenuti, con nuove notizie nel 2027. Per i fan che li aspettano dal ritiro del 2021, è già qualcosa.