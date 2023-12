DaBaby ha perso 200 milioni di dollari per un commento omofobo

A volte un commento può cambiarti la vita. Lo sa bene il rapper DaBaby che nel 2021 durante la sua performance al festival Rolling Out si è lasciato andare in una serie di commenti omofobici. «Se oggi non avete l’HIV, l’AIDS o qualche malattia mortale sessualmente trasmissibile che vi ucciderà dopo qualche settimana», queste le parole dal palco, «o se non avete succhiato un cazzo in un parcheggio, accendete la luca del telefono e alzatela in aria. Keep it real».

Ora, ad un paio di anni di distanza, DaBaby è tornato a parlare dell’accaduto al podcast Club Shay Shay. «Avrei tanto voluto dire a Rolling Loud di aver perso l’aereo. “Vi manderò indietro i soldi, ho perso il volo”», ha scherzato durante la sua ospitata quando gli è stato chiesto il suo più grande rimpianto. E alla domanda “Quanto sarebbe stata diversa la tua vita se quel momento non fosse accaduto?”, il rapper ha dato una valutazione di quanti soldi ha perso a causa di quel commento stimandolo attorno ai 200 milioni di dollari.

«Dove sarei – mentalmente e spiritualmente – se non fossi stato costretto a sedermi e riflettere su tutto quello? All’inizio non mi sono fermato e anzi continuavo a controbattere. Non ero una persona felice. Non rimpiango nulla di quello che ho vissuto. A suo modo è stata una benedizione, ma l’ho capito solo ultimamente. Amo la persona che sono diventato adesso».