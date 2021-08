DaBaby fuori dal Lollapalooza

Dopo la bufera all’indomani delle dichiarazione omofobe di DaBaby al Rolling Loud di Miami, il Lollapalooza ha annunciato domenica che il set programmato del rapper al festival di Chicago è stato cancellato.



«Lollapalooza si fonda sulla diversità, l’inclusione, il rispetto e l’amore», ha twittato l’organizzazione. «Per questo, DaBaby non si esibirà più a Grant Park stasera».

Il festival ha aggiunto che Young Thug suonerà nello slot principale che doveva essere occupato da DaBaby e che alla lineup si aggiunge anche G Herbo.



Lollapalooza was founded on diversity, inclusivity, respect, and love. With that in mind, DaBaby will no longer be performing at Grant Park tonight. Young Thug will now perform at 9:00pm on the Bud Light Seltzer Stage, and G Herbo will perform at 4:00pm on the T-Mobile Stage. pic.twitter.com/Mx4UiAi4FW

— Lollapalooza (@lollapalooza) August 1, 2021