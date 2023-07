Da Vinicio Capossela a Niccolò Fabi, ecco i vincitori delle Targhe Tenco 2023

Sono stati comunicati i vincitori delle Targhe Tenco 2023 votati da una giuria composta da giornalisti e critici musicali. I vincitori sono stati scelti nella votazione finale da una rosa di cinque candidati. I premi verranno consegnati a ottobre, quando tra il 19 e il 21 si terrà al Teatro Ariston di Sanremo il Premio Tenco.

Nella categoria album ha vinto Tredici canzoni urgenti di Vinicio Capossela che ha avuto la meglio per cinque voti su Elvis dei Baustelle. Miglior canzone è risultata Andare oltre di Niccolò Fabi, miglior opera prima è Spira di Daniela Pes (ne abbiamo scritto qui).

Eri con me di Alice e Canzoni da intorto di Francesco Guccini sono i vincitore ex aequo nella categoria degli interpreti di canzoni, mentre miglior album in dialetto è risultato Senghe degli Almamegretta.

Infine, la Targa Tenco per l’album collettivo a progetto (che va al produttore) è andata Mimmo Ferraro e Marco Rovelli per Nella notte ci guidano le stelle. Canti per la Resistenza.