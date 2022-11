Da Sfera a Bad Bunny, ecco artisti, canzoni e album più ascoltati nel 2022 su Spotify

Nel giorno del lancio di Wrapped, Spotify ha diffuso le classifiche degli artisti, delle canzoni, degli album e dei podcast più ascoltati del 2022 (finora) in Italia e nel mondo, dove gli ascoltatori dichiarati dalla piattaforma sono 456 milioni.

L’artista più ascoltato nel nostro Paese nel 2022 è Sfera Ebbasta, nel mondo (per il terzo anno consecutivo) Bad Bunny. La canzone con più stream in assoluto è As It Was di Harry Styles, in Italia Brividi di Mahmood e Blanco.

Taylor Swift, che con Midnights ha battuto il record di ascolti in un solo giorno sulla piattaforma, è l’artista donna più ascoltata (oltre 11 miliardi di stream), ma nella categoria degli album hanno totalizzato più stream altri sei album usciti prima tra cui Un verano sin ti di Bad Bunny (primo), Harry’s House di Harry Styles (secondo) e Sour di Olivia Rodrigo (terzo). In Italia, l’album più ascoltato è Sirio di Lazza.

Gli artisti italiani più apprezzati dagli utenti di Spotify all’estero sono (non è una sorpresa) i Måneskin, seguiti da Meduza e Gabry Ponte.

Ecco le classifiche divise per categoria.

Artisti più ascoltati in Italia

1. Sfera Ebbasta

2. Lazza

3. thasup

4. Blanco

5. Marracash

6. Baby Gang

7. Rkomi

8. Madame

9. Guè

10. Shiva

Artiste donna più ascoltate in Italia

1. Madame

2. Elodie

3. Ariete

4. Dua Lipa

5. Elisa

6. Mara Sattei

7. Taylor Swift

8. Billie Eilish

9. Anna

10. Annalisa

Canzoni italiane più ascoltate

1. “Brividi” di Blanco e Mahmood

2. “Shakerando” di Rhove

3. “La coda del diavolo” di Rkomi e Elodie

4. “Baby Goddam” di Tananai

5. “Finchè non mi seppelliscono” di Blanco

6. “Uscito di galera” di Lazza

7. “s!r!” di thasup (feat. Lazza & Sfera Ebbasta)

8. “Giovani Wannabe” dei Pinguini Tattici Nucleari

9. “Capri sun” di Capo Plaza

10. “5 Gocce” di Irama (feat. Rkomi)

Album italiani più ascoltati

1. “Sirio” di Lazza

2. “Taxi Driver” di Rkomi

3. “Blu celeste” di Blanco

4. “Salvatore” di Paky

5. “c@ra++ere s?ec!@le” di thasup

6. “Noi, loro, gli altri” di Marracash

7. “X2” di Sick Luke

8. “Il giorno in cui ho smesso di pensare” di Irama

9. “Disumano” di Fedez

10. “Dove volano le aquile” di Luchè

Artisti italiani più ascoltati all’estero

1. Måneskin

2. Meduza

3. Gabry Ponte

4. Ludovico Einaudi

5. Kina

6. Antonio Vivaldi

7. Laura Pausini

8. Gigi D’Agostino

9. Eros Ramazzotti

10. Prezioso

Artisti più ascoltati nel mondo

1. Bad Bunny

2. Taylor Swift

3. Drake

4. The Weeknd

5. BTS

6. Ed Sheeran

7. Harry Styles

8. Justin Bieber

9. Kanye West

10. Eminem

Artiste più ascoltate nel mondo

1. Taylor Swift

2. Doja Cat

3. Dua Lipa

4. Billie Eilish

5. Ariana Grande

6. Rihanna

7. Karol G

8. Olivia Rodrigo

9. Adele

10. Lana Del Rey

Album più ascoltati nel mondo

1. “Un verano sin ti” di Bad Bunny

2. Harry’s House di Harry Style

3. “Sour” di Olivia Rodrigo

4. “=” di Ed Sheeran

5. “Planet Her (Deluxe)” di Doja Cat

6. “Future Nostalgia” di Dua Lipa

7. “Midnights” di Taylor Swift

8. “YHLQMDLG” di Bad Bunny

9. “Justice” di Justin Bieber

10. “Dawn FM” di The Weeknd

Canzoni più ascoltate nel mondo

1. “As It Was” di Harry Styles

2. “Heat Waves” di Glass Animals

3. “Stay (with Justin Bieber)” di The Kid Laroi e Justin Bieber

4. “Me Porto Bonio” di Bad Bunny e Chencho Corleone

5. “Tití Me Preguntó” di Bad Bunny

6. “Cold Heart – PNAU Remix” di Elton John, Dua Lipa e PNAU

7.“Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52” di Bizarrap e Quevedo

8. “Enemy (with JID)” – from the series Arcane League of Legends degli Imagine Dragons

9. “Ojitos Lindos” di Bad Bunny

10. “Running Up That Hill (A Deal With God)” di Kate Bush

Nel campo dei podcast, quello più ascoltato in Italia è The Essential di Mia Ceran, seguito da Muschio Selvaggio di Fedez e Luis Sal e Stories di Cecilia Sala. Nel mondo è The Joe Rogan Experience seguito da Call Her Daddy di Alex Cooper e Anything Goes with Emma Chamberlain.