Da Boy George a Rosa Chemical, ecco i big del San Marino Song Contest 2026

San Marino Song Contest ha annunciato i 10 big che parteciperanno all’edizione 2026 saltando le semifinali del 4 e 5 marzo e andando direttamente alla finale del 6 marzo che sarà trasmessa su San Marino RTV (canale 550) e su RaiPlay.

Si va dalla coppia formata da Senhit e Boy George a Rosa Chemical, passando per Paolo Belli, Dolcenera, L’Orchestraccia. In palio c’è ovviamente la partecipazione all’Eurovision Song Contest di maggio.

Ecco i 10:

Andreas Habibi ft. Aura (Emirati Arabi Uniti) – All We Need Is Love

Dolcenera (Italia) – My Love

Edward Maya ft. William Imola (Romania/Italia) – Balla

Inis Neziri (Albania) – Aurora

Kelly Joyce (Francia) – Oh là là

L’Orchestraccia (Italia) – Cara madre mia

Molella ft. Maxè (Italia) – Fever

Paolo Belli (Italia) – Bellissima

Rosa Chemical (Italia) – Mammamì

Senhit ft. Boy George (Italia/Inghilterra) – Superstar

Alla conduzione della finale alla direzione creativa c’è Simona Ventura, e mentre la direzione artistica è di Massimo Bonelli. Le semifinali saranno condotte da Maddalena Corvaglia e Marco Carrara.

Ci saranno due giurie: una di qualità composta da Iva Zanicchi, Morgan e Red Ronnie e la giuria della finale con Federica Gentile, Roberto Sergio, Mario Andrea Ettorre, Massimo Zanotti e Beppe D’Onghia. La valutazione delle semifinali è affidata a Massimo Bonelli, Joseph Cauchi e Tomislav Štengl.