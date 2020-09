Da Beyoncé a Alexandria Ocasio-Cortez, DC Comics celebra le donne in una nuova graphic novel

DC Comics ha presentato la nuova graphic novel Wonder Women of History che celebra gli eroi della vita reale, da Beyoncé a Ruth Bader Ginsburg.

Scrittrici e artisti raccontano 17 storie di chi “ha indossato il mantello iconico di Wonder Woman”, in tutti i campi. Dalla scienza allo sport, passando per lo spettacolo e la politica. Tra i volti noti ci sono la musicista Janelle Monáe, la politica Alexandria Ocasio-Cortez, la scrittrice Elizabeth Warren, l’attivista Marsha P. Johnson, la tennista Serena Williams e molti altre.

La graphic novel arriverà ufficialmente sugli scaffali delle librerie americane il 1° dicembre. Qui un’anteprima delle illustrazioni: