‘Curiamoci di musica’, l’iniziativa di Believe Italia per aiutare i giovani artisti

Da quando è iniziata l’emergenza coronavirus, sono moltissimi i tour, festival e album rimandati a data da destinarsi: un colpo durissimo per tutto il settore, che al momento è quasi totalmente fermo. Per contribuire al superamento dell’emergenza, il team di Believe Italia, ramo italiano della label francese, lancia un programma di finanziamenti per giovani artisti e musica inedita.

Il progetto si chiama Curiamoci di musica, e prevede il supporto di qualsiasi pubblicazione che lanci il messaggio che “la musica ha un ruolo liberatorio, fa viaggiare e curare le persone, trasmette valori di amore e unione tra le persone”. Non è un concorso, non c’è un numero massimo di progetti: per partecipare, basta registrare un video di almeno 15 secondi in cui ci si esibisce dal vivo con un brano inedito, e condividerlo con l’hashtag #curiamocidimusica.

“Speriamo che gli artisti siano spinti a pubblicare contenuti discografici che tengano compagnia a tutte le persone che stanno combattendo, in ospedale o in casa, ognuno nella propria trincea”, ha detto Luca Stante, Managing Director di Believe Italia. Le prime canzoni selezionate verranno pubblicate entro il 15 maggio 2020 su tutte le piattaforme digitali. Il calendario di pubblicazioni di Believe, inoltre, prevede altri 2 singoli con video, e un album. Per informazioni scrivete una mail a curiamocidimusica.believe@gmail.com.