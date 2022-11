Cure a Bologna, non guardate questo video se non volete sapere come saranno i prossimi concerti italiani

I Cure hanno aperto ieri sera a Bologna il tour italiano di quattro date che li porterà stasera al Nelson Mandela Forum di Firenze, giovedì 3 alla Kioene Arena di Padova e venerdì 4 al Forum di Assago, vicino a Milano.

Un utente ha filmato in qualità più che accettabile per gli standard di YouTube lo show di ieri sera, che si è tenuto alla Unipol Arena di Casalecchio di Reno (BO). Se non amate gli spoiler o siete contrari ai video-bootleg, non andate oltre. Se invece volete sapere come potrebbero essere i prossimi concerti italiani, consci che i Cure cambiano parte della scaletta da una data all’altra, qui sotto c’è lo show integrale.

Sono due ore e mezza di musica che partono con la nuova Alone e la classicissima Pictures of You e toccano pezzi inediti in studio come And Nothing Is Forever e storici come Faith, che non veniva suonata dal 2011. Lo show si chiude con una lunga serie di bis micidiali: Lullaby, The Walk, Friday I’m in Love, Close to Me, In Between Days, Just Like Heaven, Boy Don’t Cry.

Ecco il video e, sotto, la scaletta del concerto di Bologna:





Alone

Pictures of You

A Night Like This

Lovesong

And Nothing Is Forever

At Night

A Strange Day

The Hanging Garden

The Last Day of Summer

Cold

Burn

Push

Play for Today

Primary

From the Edge of the Deep Green Sea

Endsong

I Can Never Say Goodbye

Faith

A Forest

Lullaby

The Walk

Friday I’m in Love

Close to Me

In Between Days

Just Like Heaven

Boys Don’t Cry