Cristiano Godano porterà in tour ‘Mi ero perso il cuore’ da novembre

Tra novembre, dicembre e gennaio, Cristiano Godano porterà in tour l’album solista Mi ero perso il cuore. Il cantante sarà accompagnato sul palco da Luca Rossi (Üstmamò) alla chitarra in uno spettacolo che si prevede «accogliente e confidenziale». Oltre ai pezzi del nuovo disco si ascolteranno cover e classici di repertorio. Alla fine dell’articolo trovate le date del tour. I biglietti sono disponibili da oggi su Ticketone e negli abituali circuiti di prevendita.

«Le canzoni di Mi ero perso il cuore» ci ha detto Godano «prendono una direzione esplicita che si può definire intima, acustica, più connessa con un certo mood musicale che, forse, per certe categorizzazioni si potrebbe definire folk-alternative. Mood musicale e atmosfere che non potevo e non volevo pretendere dai Marlene Kuntz, che su queste frequenze non sono sintonizzati, non perché non gli piacciano, ma perché non sono nelle loro corde e nelle loro dita quando suonano».

L’ultimo estratto dal disco è Ho bisogno di te, una ballata con Vittorio Cosma al pianoforte accompagnata da un video diretto da Giorgio Testi che, ha scritto Godano, rappresenta «lo smarrimento che si può provare, in condizioni di vulnerabilità, quando la persona amata appare lontana e non in grado di offrire il suo aiuto. E una deriva con la propria auto, un viaggio a vuoto guidati dallo smarrimento stesso (e magari anche vagamente compiaciuto), può essere una sorta di soluzione parzialmente (e illusoriamente) lenitiva».

Ecco le date del tour:

27 novembre Roma (Stazione Birra)

28 novembre Bologna (Estragon Club)

4 dicembre Firenze (Sala Vanni, doppio show: alle ore 18.30 e alle 21.30)

5 dicembre Padova (Hall)

11 dicembre Brescia (Latteria Molloy)

4 gennaio Prato (Teatro Politeama Pratese)

15 gennaio Torino (Teatro Superga)

16 gennaio Pergine, Trento (Teatro Pergine)