Cristiano Godano ha annunciato le date del suo nuovo tour

Cristiano Godano ha annunciato le date del suo prossimo tour, il primo in cui porterà sul palco le canzoni del suo album solista Mi ero perso il cuore. Il frontman dei Marlene Kuntz suonerà in duo in una serie di location suggestive, per uno show più intimo del solito, uno spettacolo «accogliente e confidenziale». I biglietti sono disponibili nei circuiti di prevendita autorizzati.

Ecco le date annunciate:

19 giugno allo Spazio Polaresco di Bergamo

20 giugno al Festival Delle Basse di Montagnana (PD)

24 giugno all’Occit’amo Festival di Saluzzo (CN)

9 luglio all’Hiroshima Sound Garden di Torino

11 luglio al SEI – Sud Est Indipendente di Corigliano d’Otranto (LE)

12 luglio al Mercato Nuovo di Taranto

23 luglio a Roddino (CN)

24 luglio all’Officina Giovani di Prato

27 luglio al Parco Tittoni di Desio (MB)

30 luglio all’Anfiteatro del Venda di Padova

«Le canzoni di questo disco», ha detto Godano di Mi ero perso cuore, «prendono una direzione esplicita che si può definire intima, acustica, più connessa con un certo mood musicale che, forse, per certe categorizzazioni si potrebbe definire folk-alternative. Mood musicale e atmosfere che non potevo e non volevo pretendere dai Marlene Kuntz, che su queste frequenze non sono sintonizzati, non perché non gli piacciano, ma perché non sono nelle loro corde e nelle loro dita quando suonano».