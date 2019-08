Cremonini, le registrazioni del nuovo album iniziano a Londra

La notizia è arrivata dal suo profilo Instagram: Cesare Cremonini ha iniziato a registrare il suo prossimo album in studio, il seguito dell’apprezzato Possibili Scenari. “Sono immerso nelle acque cristalline del nuovo lavoro”, ha scritto Cremonini. “Quelli che sto per vivere sono gli ultimi cinque giorni di pre-produzione, nei Mille Galassie Studio di Bologna. Poi lascerò la mia città per trasferirmi a Londra, dove registreremo le ritmiche dei nuovi brani”.

Per il momento non si sa altro sul nuovo album, ma Cremonini ha già confermato che la prossima estate tornerà in tour negli stadi. La prima data sarà il 21 giugno 2020 allo stadio Teghil di Legnano Sabbiadoro, poi Milano, Padova, Torino, Firenze, Roma, Bari e infine Imola.