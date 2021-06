Courtney Love contro Olivia Rodrigo: «La Disney vi insegna a leggere e scrivere?»

Giovedì Courtney Love ha postato su Instagram l’immagine del poster di Sour Prom, il film concerto di Olivia Rodrigo che uscirà domani, martedì 29 giugno. L’immagine era accompagnata dalla didascalia: «Trova le differenze».

Rodrigo è fotografata come una reginetta di bellezza sfatta, fiori tra le braccia, coroncina in testa, mascara che cola. Il chiaro riferimento è alla copertina di Live Through This, l’album del 1994 del gruppo di Courtney Love, le Hole. Nello scatto di Ellen von Unwerth la modella Leilani Bishop appariva come… una reginetta di bellezza sfatta, fiori tra le braccia, coroncina in testa, mascara che cola.

Love ha anche lasciato altri commenti: «È stato scortese da parte sua e della sua etichetta Geffen non chiedere [il permesso] a me o a Ellen von Unwerth. È una vita che mi succede, perciò chi se ne frega. Ma le buone maniere contano».

In un altro commento Love ha scritto che «rubare un’idea originale senza chiedere permesso è sgarbato. Non c’è altro modo di dirlo. Non sono arrabbiata. Mi succede spesso. Ma qui c’è stata una totale mancanza di forma. Non voglio bullizzare qualcuno o far scoppiare un caso. La musica di questa persona non ha nulla a che spartire con me. E probabilmente mai l’avrà. È stato scortese e ho tutto il diritto di difendere il mio lavoro».

Rodrigo ha risposto sotto il post originale di Love con un «Amo troppo te e Live Through This». E Love a sua volta le ha risposto: «Olivia, non c’è di che. Il mio fiorista preferito è a Notting Hill, Londra. Scrivimi in privato per i dettagli. Non vedo l’ora di leggere il tuo bigliettino».

Il tono è sarcastico, tant’è che in risposta a un altro commento Courtney Love ha aggiunto: «Le ho detto che aspetto dei fiori e un bigliettino. Spero sia lungo. La Disney insegna ai bimbi a leggere e scrivere?».