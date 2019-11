Courtney Love, ascolta la nuova canzone ‘Mother’

“Sono stanca di essere coraggiosa”. La voce è quella riconoscibile di Courtney Love, solo più rauca e invecchiata. La musica è molto anni ’90. La canzone si intitola Mother ed è inclusa nella colonna sonora di The Turning. Diretto da Floria Sigismondi, atteso nelle sale nel gennaio 2020, il film con Finn Wolfhard (Stranger Things) e Mackenzie Davis (Black Mirror) è ispirato a Il giro di vite, racconto dell’orrore del 1898 di Henry James.

“Ho letto Il giro di vite da bambina”, ha spiegato Courtney Love a NME. “Ammiro il lavoro [della regista Floria Sigismondi], in particolare i video delle Runaways e di Marilyn Manson”. La colonna sonora assemblata da Lawrence Rothman ispirandosi alle musiche per film anni ’90 come Romeo + Juliet e Il corvo uscirà il 24 gennaio. Oltre a Mother di Courtney Love, conterrà canzoni inedite di Mitski, Soccer Mommy, Warpaint, Kali Uchis, Kim Gordon e Aubreys, la band di Wolfhard.

Mother racconta di morte e resurrezione. “I am triade of being brave”, il primo verso della canzone di Courtney Love, è anche un verso di The Truth the Dead Know, una poesia di Anne Sexton dedicata guarda caso proprio alla madre. Altrove Love canta “If I die before I wake”, proprio come faceva il marito Kurt Cobain in Even in His Youth dei Nirvana, lato B dell’epoca di Nevermind.

Un mese fa, Love aveva postato su Instagram e poi cancellato una foto delle prove del suo gruppo, le Hole: Patty Schemel, Melissa Auf Der Maur, Eric Erlandson. “Stiamo provando canzoni e riff”, ha spiegato.

