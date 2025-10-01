Cosmo pubblica una canzone per Gaza: «Un urlo in faccia all’ipocrisia e all’orrore»

Cosmo ha pubblicato un brano, Brucia tutto, per la Palestina. Una canzone che troverete solo su Bandcamp e YouTube. Un grido, un inno alla lotta in questi tempi orribili. Ma la lasciamo spiegare a lui.

«Ho scritto una canzone perché è quello che so fare. È un inno alla lotta. E in questa lotta voglio fare la mia parte e infondere energia. In questo momento lo sento necessario. Oltre a questo volevo portare a galla nel modo più forte possibile il punto di non ritorno in cui questo genocidio sta portando la ragione. Se il diritto internazionale viene calpestato e un intero popolo massacrato senza che nessuno prenda iniziative serie contro il colpevole, abbandonando la vittima, cosa succede? Succede che non c’è più un limite. E si può dire ciò che si vuole. Tanto ormai vale tutto».

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da COSMO 🇮🇹 (@cosmo_marcojb)

«La trovate solo su Bandcamp e su Youtube. Non la trovate nelle normali piattaforme di streaming perché non voglio finisca decontestualizzata da algoritmi e playlist. Questo non è un singolo, questo è un urlo in faccia all’ipocrisia e all’orrore. Tutto il ricavato verrà donato a Medical Aid for Palestinians (MAP). Si intitola Brucia tutto».