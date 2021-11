Cosmo ha annunciato una data “blitz” a Milano 

Cosmo ha annunciato un concerto a Milano, organizzato in attesa de “La prima festa dell’amore”, i tre concerti che avrebbe dovuto fare a Bologna ma che sono stati rimandati a causa delle nuove disposizioni anti-Covid. Il concerto si terrà all’Alcatraz (senza distanziamento, visto che si tratta di un club) il 23 novembre: per partecipare si dovrà indossare la mascherina e presentare il Green Pass. I biglietti si possono acquistare a questo link.

«Sono tempi incerti, impossibile programmare un tour. E allora sia un blitz», ha detto Cosmo in un post sul suo profilo Instagram. «Ovviamente non sarà lo spettacolo giga di Bologna (che resta la roba più speciale che faremo), ma sarà un live vero e proprio. Abbiamo lavorato un sacco per fare la roba più potente possibile, per ripensare il tutto alla dimensione club. Non c’era molto tempo, ma ci siamo. Finalmente ve le suoniamo dal vivo. Eccome se ve le suoniamo».

La pagina di Dice dedicata allo show spiega che la serata è nata «con l’idea di mettere la comunità che vive la musica al centro di tutto e allontanare dall’immaginario collettivo l’idea che i concerti siamo un luogo pericoloso». Cosmo ne ha già parlato diverse volte, in particolare in una diretta Instagram di fine settembre (che abbiamo raccontato qui), e il tema è anche al centro del suo ultimo album. La terza estate dell’amore, continua la presentazione, «può essere visto come una celebrazione del ritorno alla alla socialità attraverso la riscoperta del corpo e del piacere come atto politico».